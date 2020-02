vedi letture

Lotito: "La Lazio una Ferrari, una frase non a caso. Inzaghi ha capito tante cose"

Claudio Lotito l'aveva definita una Ferrari e col pilota giusto, Simone Inzaghi, la rosa laziale si sta dimostrando una vettura del motore davvero potente: "Di quella frase, che non era detta per buttare lì una dichiarazione ad effetto. Io ci credevo", ha detto oggi il patron biancoceleste in una intervista concessa al Messaggero. "Simone ha capito tante cose ed è molto migliorato in questi anni insieme: ha capito che per andare così avanti, serviva coinvolgere di più ogni pezzo della nostra rosa. L'ha fatto e i risultati si vedono. Tutti si sentono importanti e indispensabili. Sanno che il tecnico li vedrà. Il turnover era una cosa imprescindibile, ha accettato il rischio e ha cambiato alcune sue convinzioni. Ed è diventato grande. I suoi giocatori gli stanno dando tutto. Lo Scudetto? Me lo chiedono, ma io penso alle cose concrete, non ai sogni".