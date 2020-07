Lotta salvezza in Serie A, si decide tutto negli ultimi 90'. Le combinazioni per Genoa e Lecce

vedi letture

La corsa salvezza resterà aperta fino all'ultima giornata: il successo del Lecce sul campo dell'Udinese (2-1) e il clamoroso ko per 5-0 del Genoa sul campo del Sassuolo ha portato a uno il punto di vantaggio dei liguri nei confronti dei pugliesi. Le due squadre si giocheranno tutto in 90 minuti domenica 2 agosto, con Genoa-Verona e Lecce-Parma in programma.

Le combinazioni per la salvezza

Il Genoa è a quota 36 punti mentre il Lecce segue in terzultima posizione con 35. La formazione di Nicola ha dalla sua il vantaggio degli scontri diretti, per effetto del pareggio per 2-2 al Via del Mare e della vittoria in casa per 2-1. Queste le combinazioni possibili

Il Genoa si salva se:

- vince con il Verona

- pareggia col Verona e il Lecce non batte il Parma

- perde col Verona e il Lecce non batte il Parma

Il Lecce si salva se:

- vince con il Parma e il Genoa non batte il Verona