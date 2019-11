Lucescu: "Italia può vincere l'Europeo. E l'Inter battere la Juve in Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mircea Lucescu, allenatore rumeno ex fra le altre di Brescia e Inter, ha parlato a Sky Sport da Bucarest, sede del sorteggio in vista di Euro2020: "Un evento eccezionale, è la prima volta che succede una cosa simile. E' un giorno speciale per una splendida città come Bucarest. Mi aspetto un sorteggio equilibrato, sarà un Europeo speciale che dà la sensazione reale di come l'Europa sia un unico paese. I tifosi parteciperanno a questa festa europea, si muoveranno da una parte all'altra solo per il calcio. Non esiste nessun'altra attività che sposta così tanta gente. L'Italia può vincere il torneo? Mancini ha fatto un grande lavoro, ha preso un'altra strada con tanti giovani. Ha fatto buoni risultati, l'Italia si trova in un momento di fiducia e i giocatori devono giocare l'Europeo per vincerlo perché hanno tutte le qualità per farlo. Prima le italiane giocavano per non perdere, ora i calciatori giocano per vincere e questo è importante. L'Inter di Conte? Mi piace, sono convinto che il percorso europeo li aiuterà anche nella lotta con la Juve. Squadra equilibrata, con giovani e calciatori di esperienza. Gioca un calcio offensivo, un calcio che può vincere i campionati. L'Inter farà bene quest'anno. Il Brescia? Tutti si aspettano troppo da un solo giocatore, forse era meglio mettere altri due calciatori di quel livello al suo fianco. Il campionato italiano è difficile, le squadre sono organizzate difensivamente e per questo un giocatore singolo non può fare niente da solo".