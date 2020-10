Lucescu su Pirlo: "Ha talento e istinto, li userà anche per fare l'allenatore"

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev che ha lanciato Pirlo nel Brescia e che stasera lo affronterà in Champions League contro la Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Lo conosco bene, è uno che ha equilibrio in testa. Vuol dire che ti servono i geni, ma anche quelli che lottano. Sono felicissimo per lui. In campo aveva equilibrio e oltre a un gran senso della giocata, qualità che lo aiuteranno pure in panchina. Allenare non è solamente tattica, ma anche istinto. Lui lo aveva, sentiva la palla. E anche un allenatore deve sentirla".