© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Sportbladet il Ludogorets ha messo nel mirino Jake Larsson, classe ‘99 dell’Orebro. Si tratta di un esterno offensivo che vanta 28 presenze e otto reti con la maglia del club svedese in cui è arrivato nel febbraio scorso. Il club bulgaro avrebbe dichiarato il proprio interesse per il giocatore e vorrebbe chiudere la trattativa già in questa finestra di mercato. In estate Larsson era finito nel mirino anche di Inter e Brescia, anche se ora appare difficile un rilancio di uno dei due club italiani.