Ludogorets, Petrichev: “Coronavirus? Rassicurazioni da UEFA e Italia. Spiace per i tifosi"

Il CEO del Ludogorets Angel Petrichev ha parlato a Gong.bg della sfida di ritorno di Europa League contro l’Inter soffermandosi anche sull’allarme Coronavirus che in queste ore tiene banco nel Nord Italia: “Credo sia normale che ci sia un po' d’ansia, ma le rassicurazioni della UEFA ci fanno stare più tranquilli perché sappiamo che non ci esporrebbe a un grave rischio. Partecipiamo da tanti anni alle coppe europee e sappiamo che la UEFA sta adottando per garantire la sicurezza di giocatori e tifosi e noi dobbiamo fidarci. Le autorità sanitarie italiane inoltre garantiscono che con le porte chiuse non ci saranno pericoli per giocatori e staff. - continua Petrichev – Abbiamo fornito a tutti abbastanza mascherine, disinfettante e altro. Inoltre sappiamo che la città è in quarantena e non c’è panico. Ringraziamo i nostri tifosi per la loro organizzazione e ci rammarichiamo che non possano seguirci a causa della cancellazione dei voli o delle prenotrazioni e spero che saranno ricompensati emotivamente dalla squadra e mi spiace anche per l’incontro con la comunità bulgara che avevamo programmato e che non si farà”.