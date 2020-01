"Lui è peggio di me": Pau Lopez e Strakosha rovinano il derby di Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma-Lazio 1-1 (26’ Dzeko, 34’ Acerbi)



“Lui è peggio di me”. Dalle parti di Cinecittà potrebbe essere questo il titolo di uno dei film ispirati al 174° derby della capitale, terminato a favore della Roma. I due protagonisti? Ovviamente Thomas Strakosha e Pau Lopez, col primo sicuramente meno disastroso del secondo.

Il portiere della Lazio - è vero - ha sbagliato i tempi dell’uscita al 26’, lasciandosi anticipare da Dzeko col colpo di testa dell’1-0. Quello della Roma, però, è riuscito a fare addirittura peggio, confezionando un assist al bacio per Acerbi al 34’ con un’imperdonabile leggerezza sulla linea di porta che è valsa l'1-1. Due errori, uno più pesante dell'altro, che macchiano la serata di due estremi difensori che finora avevano fatto più che bene in questa stagione. Anche se l'albanese, a dirla tutta, si è riscattato parzialmente già stasera con almeno due-tre interventi decisivi.

Certezza della Lazio di Inzaghi, Thomas Stakosha; novità positiva del mercato estivo della Roma, Pau Lopez. Non sarà certo un caso, d’altronde, se le due squadre finora avevano subito rispettivamente 19 e 23 gol in questo campionato. Grande merito alla fase difensiva a livello generale, al lavoro specifico della retroguardia e anche alle parate dei due titolarissimi tra i pali. Che oggi, però, sono stati anch’essi vittime dello sciagurato weekend dei portieri di Serie A. Dalle sette reti subite da Sirigu in Torino-Atalanta agli errori di Musso in Parma-Udinese fino, appunto, alle papere del derby.

