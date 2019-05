Luis Alberto: "Solo la Lazio toglie trofei alla Juve. Futuro? A luglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria della Coppa Italia ha reso felice anche Luis Alberto, calciatore della Lazio che dopo la finale contro l'Atalanta ha parlato attraverso Radio Onda Cero. "Abbiamo avuto merito doppio perché la Juve in Italia vince tutto e noi gli abbiamo tolto due trofei negli ultimi due anni. La Juve è fortissima ma siamo riusciti a strappargli la Supercoppa in finale lo scorso anno. L’Atalanta rivelazione? No da tre anni fa bene, è una squadra che mi piace perché gioca all’attacco e giocano come fratelli. Un gruppo unito che andrà lontano. Questa volta non hanno vinto, ma io sono contento (ride, ndr). Gli auguro di andare in Champions", le parole dello spagnolo.

Quale futuro per Luis Alberto? Il giocatore biancoceleste ha poi proseguito: "Andiamo a festeggiare con i miei compagni e poi vedremo a luglio. Festeggerò con mia moglie, i miei due figli, i miei genitori e i miei amici che sono qui allo stadio con me".