Luiz Felipe risponde a Cristiano Ronaldo: Lazio-Juve, è 1-1 all'intervallo

Cristiano Ronaldo torna al gol su azione, ma a un soffio dall'intervallo Luiz Felipe pareggia la rete del portoghese. Lazio-Juventus è 1-1, all'intervallo. Buon avvio dei biancocelesti, che sentono aria di alta classifica e vogliono continuare a respirarla. Poi è Dybala a suonare la sveglia: due belle conclusioni dell'argentino costringono Strakosha ad altrettanti voli per evitare il gol. Che però arriva: proprio l'argentino dà il via a una bella azione manovrata, chiusa da Bentancur che serve Cristiano Ronaldo sul secondo palo. Al 25', basta il più semplice dei tap-in al portoghese per chiudere un digiuno dal gol in movimento che durava da 49 giorni. L'uruguaiano è poi costretto a fermarsi: commette fallo su Correa e si fa male. Prova a restare in campo, ma al 40' cede il passo a Emre Can. Cinque minuti dopo, una Lazio che non ha mai mollato riapre la partita, con una rete che sarà molto pesante sull'economia del secondo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Luis Alberto mette un bel cross tagliato sul secondo palo: il difensore brasiliano numero 3 anticipa tutti e batte Szczesny. All'intervallo è 1-1, Luiz Felipe risponde a Cristiano Ronaldo.