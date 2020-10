Lukaku ci sarà col Real Madrid? Conte: "Non forzeremo. Per domani Sanchez resta out"

Come sta Lukaku? Può essere recuperato per il Real Madrid? Sono le prime due domande poste quest'oggi in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Parma. Questa la sua risposta: "Ha avuto questo problemino muscolare durante la sfida con lo Shakhtar, quando è andato a calciare la punizione. Ha questo affaticamento, ha ancora questo problema, è giusto recuperarlo nel migliore dei modi. E' importante per noi, soprattutto in questo momento in cui è assente anche Sanchez. Quest'ultimo è arrivato con un problema che s'è trascinato dalla Nazionale, stiamo monitorando la situazione cercando di agire per il meglio del calciatore e dell'Inter, in questo periodo ne avremmo avuto davvero bisogno. Stiamo recuperando alcuni calciatori dal Covid-19, possiamo fare bene e dobbiamo fare bene a prescindere".

Quindi domani non porti nemmeno Sanchez? Giocherà?

"No, Sanchez non è pronto".

