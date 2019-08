© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku deve averci preso gusto a tradire le attese di Antonio Conte, visto che dopo il no last minute recapitato al tecnico ai tempi del Chelsea e del passaggio al Manchester United, è pronto a vestire la maglia della Juventus dopo settimane di ammiccamenti nerazzurri. Una nuova beffa per l'ex ct azzurro, che si è visto scippare da sotto gli occhi il bomber belga, attratto dai bianconeri anche grazie a Cristiano Ronaldo e ovviamente dalla spinta dei Red Devils che attendono l'arrivo di Dybala. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.