Lukaku: "Solskjaer voleva che restassi, ma per me a Manchester era finita"

Ospite del canale YouTube di Ian Wright, Romelu Lukaku parla del suo addio al Manchester United della scorsa estate: "Una brutta stagione può capitare a tutti, ma per me è stata una situazione abbastanza difficile. Dovevo prendere una decisione, dovevo andare in un altro luogo dove poter imparare nuovi aspetti del mio gioco e lavorare con qualcuno che mi volesse. Ole Gunnar Solskjaer voleva che restassi, però gli dissi che ormai era finita. Lui mi ha aiutato comunque ad andare via. Il Manchester United sta facendo un buon campionato, auguro loro tutto il meglio. Sarebbe stata una cosa puerile mancare di rispetto allo United o a qualunque altro club dove ho giocato in Inghilterra. Conte? Durante le sessioni video non ti addormenti mai, perché Conte usa degli schemi e quindi rivedi gli schemi tutte le volte, e lui ti fa notare sempre se eri nella posizione sbagliata o hai sbagliato un determinato passaggio, davanti a tutti. Con me lo ha fatto dopo il match contro lo Slavia Praga, per cinque minuti ha parlato di quando un difensore alto come Cesar Azpilicueta ha vinto un duello contro di me e ha festeggiato, martellandomi davanti a tutti. La prima volta che mi è successo in dieci anni di carriera, in quel momento o reagisci e inizi a giocare bene oppure ti butti giù, io però non potevo essere così infantile e ho continuato a lavorare. Qualche giorno dopo abbiamo giocato contro il Milan ho fatto una delle migliori partite della stagione. Ho fatto quello step mentale dopo quelle critiche davanti a tutti".