Lukaku su rigore al novantesimo, l'Inter batte il Bologna per 2-1

LE FORMAZIONI - Il Bologna opta per il solito 4-2-3-1, con la cerniera di centrocampo affidata a Poli e Svanberg, con Soriano sulla linea dei trequartisti con Orsolini e Sansone, dietro a Palacio. L'Inter invece non fa riposare i centravanti, con Lautaro e Lukaku sempre in campo, mentre le sorprese sono dietro e sulle fasce: Bastoni, Lazaro e Biraghi.

PARTITA APERTA - Sin dall'inizio il Bologna non si barrica dietro, cercando di portarsi in vantaggio con un tiro dalla distanza di Sansone, con Handanovic che ci mette i guantoni. Dall'altra parte Lautaro e Lukaku sono pericolosi - anche in collaborazione con Skorupski che sbaglia un passaggio semplice - ma Bani ci mette il corpo. Poco prima era stato il polacco a deviare in maniera quasi miracolosa su un diagonale dello stesso Martinez. Positivo l'inizio di Lazaro e Biraghi, ispirati.

DUE GOL ANNULLATI - Il ritmo è alto, il Bologna tiene bene il campo e ci prova in un paio di occasioni - in particolare con Svanberg, con un tiro da fuori, e Orsolini - ma è l'Inter a esultare due volte: la prima volta Martinez salta anche Skorupski, ma è evidente il fuorigioco in partenza per l'argentino. Poi Lukaku, da due passi, insacca dopo una parata del portiere avversario, ma la sfera è uscita anzitempo al momento del cross di Lazaro.

BOLOGNA IN VANTAGGIO - Il match è equilibrato e scivola via liscio per l'Inter fino a mezz'ora dalla fine, quando Svanberg si butta dentro, poi appoggia fuori per Soriano che spara dalla distanza. De Vrij devia il tiro e mette fuori causa Handanovic, probabilmente coperto da Palacio. L'uno a zero è figlio di una casualità - poche le occasioni rossoblù - ma la prestazione degli uomini di Mihajlovic è di livello sin dall'inizio.

AL TERZO TENTATIVO - A un quarto d'ora dalla fine Lukaku pareggia. Azione insistita con Lautaro che agisce da sponda per Skriniar, con lo slovacco che in pochi centimetri si gira e calcia. Altra stupenda parata di Skorupski, ma il belga è lì e deposita in porta. Breve check del Var che sancisce l'1-1. Poi ancora Skorupski mette i guantoni sullo stesso Lukaku.

ERRORACCIO DI ORSOLINI - La partita sembra oramai condotta verso un pareggio per 1-1, quando Mbaye sbaglia a concedere una rimessa laterale all'Inter. Sugli sviluppi Lautaro Martinez sfida proprio l'ex Inter, ma Orsolini si intromette e colpisce il Toro, che va a terra. Rigore giusto, Lukaku spiazza Skorupski per il l'1-2 finale.

BOLOGNA-INTER

Marcatori: Soriano 59', Lukaku 75', Lukaku 90'.

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli (dal 72' Poli), Svanberg; Orsolini, Soriano (dal 77' Dzemaili), Sansone (dall'84' Santander); Palacio

Inter (3-5-2)

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro (dall'84' Politano), Gagliardini (dal 72' Vecino), Brozovic, Barella, Biraghi (dal 74' Candreva); Lautaro, Lukaku.