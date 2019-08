Lukaku verso l'Inter: la foto del viaggio verso Milano

© foto di Dimitri Conti

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha postato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram. Una foto che non lascia spazio ad interpretazioni visto che i due sono stati immortalati sul volo privato che porterà il calciatore in Italia. In questi minuti il belga è in viaggio verso Milano, domani ci saranno le visite e la firma sul contratto. Ecco il post dell'agente dell'ormai ex attaccante dello United: