Lutto in casa Atletico Madrid: è morto Christian Minchola, calciatore 14enne

Lutto in casa Atletico Madrid. Il club spagnolo ha reso nota la morte di Christian Minchola, giovane calciatore di 14 anni che militava nell'Under 14 del club. "La famiglia rojiblanca è in lutto per la morte del nostro piccolo giocatore Christian Minchola. Ci uniamo il dolore della tua famiglia, dei tuoi colleghi e degli amici. Riposa in pace".

Da TMW, le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.