© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, torna a parlare della questione stadio che riguarda Milan e Inter. Ecco quanto riferito da milannews.it: “Il comune di Milano e i vertici di Milan e Inter si chiudano in una stanza e prendano presto una decisione. Io non posso parlare, non è nelle mie competenze e responsabilità. Ci sono tre opzioni, la prima è abbattere e ricostruire, la seconda è costruire a fianco dell’esistente, la terza trovare un luogo nuovo. Trovo difficile la prima ipotesi con campionati in corso ed eventuali coppe, ma l’importante è che i tre soggetti interessati prendano una decisione".