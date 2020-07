Malang Sarr, occasione da oltre 100 presenze a 21 anni. Ma con un paio di stagioni a vuoto

vedi letture

Al suo arrivo in Ligue 1, oramai quattro anni fa, Malang Sarr sembrava un extraterrestre destinato a fare la storia, sia per il Nizza che per la nazionale francese. Quattro anni dopo ha raggranellato 103 presenze in Ligue 1, altre 16 in giro per altre competizioni, ma è straordinariamente svincolato. Se è vero che può essere una occasione straordinaria per la prossima annata, sia per esperienza che per età, bisogna farsi una domanda chiave: "Come mai è svincolato e non è già finito in una delle big?".

ANNI A VUOTO - Sarr era partito benissimo, poi ha conosciuto un periodo involutivo che potrebbe anche essere fisiologico quando hai appena ventuno anni. Quindi sarebbe da valutare in una grande, anche perché già da una stagione aveva deciso di cambiare aria. Durante gli scorsi mesi era stato proposto a Tare, ricevendo una risposta transitoria ma positiva, è stato accostato all'Inter che, al momento, sembra fredda. Spesso utilizzato per la difesa a tre, in Italia ha molti estimatori, ma poche offerte. Piace anche in Premier e nella Liga.