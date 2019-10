© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli quale nuovo allenatore del Milan, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica dei rossoneri, ha parlato di come ha vissuto il momento del cambio di allenatore assieme a Zvonimir Boban: "Siamo abbastanza tranquilli perché abbiamo fatto scelte ponderate, in linea con le scelte della società. Non dobbiamo vincere la Champions League quest'anno e la mia presenza come quella di Boban è una garanzia, ci mettiamo la faccia perché non siamo qui per aspettare dieci anni per vincere. Siamo professionisti che lavorano in questo mondo da tanto tempo. Viviamo tutto questo in maniera serena"

