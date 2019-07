© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United ha già trovato il dopo Paul Pogba, per il quale Mino Raiola ha detto "il club sa già la volontà di andarsene del giocatore"? Forse sì. Il nome è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: Sportmediaset spiega infatti che il ds Igli Tare è a Londra per ascoltare le proposte che gli arrivano dai club inglesi. In particolare è il Manchester United in pressing sul serbo, Manchester United che sta per attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo.