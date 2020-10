Mancava solo Caputo: Sassuolo-Torino è un film. 3-3 del bomber neroverde

Sassuolo-Torino non è una partita, è un film pieno di continui colpi di scena. Dopo il bellissimo 2-3 di Chiriches, arriva anche il sigillo di Francesco Caputo, che vale il pareggio. 3-3 tra neroverdi e granata: il sigillo del bomber di Altamura arriva di testa. Un gol non banale, anche perché Caputo svetta su un gigante come Bremer. Qualche protesta del Toro per un sospetto fallo di Berardi, autore del cross, su Rodriguez, ma il VAR non consiglia l’annullamento e il direttore di gara convalida. Sassuolo-Torino 3-3, segna anche Caputo.