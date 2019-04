Manchester City-Tottenham, le formazioni ufficiali: Gundogan parte dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto come da attese nel Tottenham, con Pochettino che rinuncia al centravanti di peso e schiera Son come falso nove. Alle sue spalle Eriksen, Dele Alli e Lucas Moura, mentre in difesa Vertonghen ha la meglio su Davinson Sánchez. Un paio di sorprese invece per Guardiola, che rinuncia a qualsiasi tipo di centrocampista difensivo schierando Gundogan davanti alla difesa, in compagnia di David Silva. A proposito di difesa, fuori Stones, si rivede Kompany al fianco di Laporte. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Manchester City e Tottenham:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy; Gundogan, David Silva; De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling; Aguero.

A disposizione: Muric, Stones, Sane, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, Jesus.

Allenatore: Guardiola.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Lucas; Son.

A disposizione: Gazzaniga, Davies, Foyth, Sanchez, Walker-Peters, Skipp, Llorente.

Allenatore: Pochettino.

