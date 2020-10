Manchester United e club spagnoli su Calhanoglu. Ma la sua priorità è il rinnovo col Milan

In casa rossonera, a tenere banco non è solo il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma anche quello di Hakan Calhanoglu, altra colonna portante del Milan il cui contratto scade il 30 giugno 2021. A gennaio, il turco potrebbe quindi accordarsi senza problemi con un'altra squadra, ma la sua volontà sarebbe quella di continuare a giocare per la società che lo acquistato nel 2017.

Nuovo incontro - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega però che al momento le parti sono ancora piuttosto distanti: nelle scorse settimane, il club di via Aldo Rossi ha infatti offerto a Calhanoglu un ingaggio da tre milioni di euro più bonus a stagione (attualmente guadagna 2,5 milioni), ma questa proposta non sembra accontentare il giocatore turco. Entro il mese di novembre, le parti si rivedranno, nella speranza che il prossimo incontro sia decisivo per il prolungamento del numero 10 rossonero.

Priorità al Milan - L'ottimo rendimento negli ultimi mesi di Hakan e il suo contratto in scadenza hanno ovviamente attirato l'attenzione di diversi club, tra cui anche il Manchester United che è disposto ad offrirgli un ricco stipendio per i prossimi cinque anni. Calhanoglu ha estimatori poi anche in Spagna, ma per ora non vuole ascoltare nessuno perchè la sua priorità è il rinnovo con il Milan.