Manchester United, Lukaku non si allena insieme ai compagni

Romelu Lukaku è sempre più distante dal Manchester United. L'attaccante belga si è allenato in disparte, mentre i compagni hanno preparato la sfida contro il Tottenham. Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei red devils, ha specificato che il giocatore sta recuperando da un infortunio e dunque non scenderà in campo nel match di International Champions Cup. L'Inter dovrà comunque accelerare le operazioni per poter arrivare al calciatore classe 1993.