Mancini: "Barella come Tardelli, Zaniolo alla Pogba. Chiesa segni di più"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sui tre migliori giovani italiani.

Su Barella: "Lo dicevo a Tardelli a Coverciano: “Ti assomiglia”. Ha qualità tecnica, tiro, non perde la palla, la prende di testa nonostante non sia alto, non molla mai, si inserisce, ma deve segnare qualche gol in più. Per essere un giovane con poche partite in A, ha una padronanza del ruolo molto importante. Un modello per quei giovani che hanno tutto tranne quel qualcosina in più da trovare dentro per il salto di qualità. Jorginho e Verratti hanno qualità ed esperienza tali da giocare sempre nelle loro squadre. Barella è giovane, ha prospettive di miglioramento enormi: deve essere sicuro di andare a giocare. Se va in un grande club e gioca sempre - come credo succederebbe, perché ha tutto - può migliorare molto di più. Ma non deve andar via per giocare una volta sì e una no».

Su Zaniolo: "Oggi fa il trequartista, ma per potenza atletica lo vedo anche a tutto campo, alla Pogba".

Su Bernardeschi e Chiesa: "Bernardeschi ha avuto più che altro qualche problema fisico: è migliorato tanto, giocherà perché la Juve ha davanti molte partite. Una piccola frenata per Chiesa ci sta, con tutte le pressioni che ha... Ma deve segnare di più, è importante per il suo ruolo: si faccia dare qualche consiglio dal padre per migliorare nel tiro".