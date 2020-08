Mancini: "È stato un anno difficile, stagione complicata. Un plauso a Juve, Napoli e Immobile"

Anche Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha commentato sui social la fine odierna del campionato di Serie A 2019-2020: "È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la scarpa d'oro!", il suo tweet.