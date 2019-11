© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Italia insegue un traguardo mai raggiunto con Roberto Mancini alla guida: il 10 su 10, ovvero il girone a punteggio pieno. Un target mai toccato dalla Nazionale nella sua storia, un traguardo che sarebbe dunque solo eguagliabile in futuro. Lo spiega La Stampa, con l'allenatore azzurro che ha detto "volevamo fare qualcosa di diverso e i ragazzi hanno recepito in fretta". Oggi, intanto, a Palermo, formazione rivoluzionata con Sirigu e Immobile dal 1', occhi su Tonali e chance a gara in corso per Castrovilli.