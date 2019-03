© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Quagliarella potrebbe partire titolare contro il Liechtenstein. Ne ha parlato, anche in ottica futura, il ct Mancini oggi in conferenza stampa: “Fabio non è un giocatore a gettone, merita di stare qua. Nella sua carriera ha sempre dimostrato di saper giocare a calcio, è da tanto in nazionale ed è rientrato perché dobbiamo qualificarci e abbiamo bisogno del capocannoniere del campionato. Con la Finlandia ha avuto due occasioni importanti, ma è anche entrato in un momento particolare della partita".