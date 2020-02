Mancini sulla Nazionale: "L'Italia è fatta, siamo pronti. Voglio provare a vincere l'Europeo"

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato al Corriere dello Sport della rosa che dovrà affrontare il Campionato Europeo previsto per la prossima estate: "L'Italia è quasi pronta: ho qualche incertezza in base a condizione e infortuni, ma la squadra è fatta. Siamo più che pronti". Poi sulla possibilità di arrivare in fondo alla competizione, il ct ha ribadito di voler provare a vincere la competizione anche se ci sono tante nazionali che si sono rinnovate come Germania, Spagna e Olanda oltre a quelle collaudate come Francia e Inghilterra. Su Zaniolo non verrà effettuata nessuna forzatura per il recupero dal grave infortunio subito nelle scorse settimane, mentre Chiellini "è una certezza". Infine, parlando della panchina azzurra come obiettivo raggiunto il ct conclude dichiarando: "Ho realizzato un sogno e sono un uomo felice ma il bello deve ancora venire".