© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'addio prossimo di Mario Mandzukic alla Juventus. Il croato ha realizzato che il suo tempo a Torinmo è finito ma vuole una società capace di competere per dei titoli e che giochi in Champions League. Il Barcellona, come già filtrato ieri, è un'ipotesi, ma l'agente del ragazzo non ha sentito ancora i catalani. Tra le ipotesi c'è quella di uno scambio con Juan Miranda, terzino diciannovenne: l'idea è concreta visto che il valore di Mandzukic a bilancio è di 4 milioni e comunque rappresenterebbe una plusvalenza per i bianconeri.