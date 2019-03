© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato al canale tv greco Skai. Queste le sue parole riportate da Vocegiallorossa.it: "A Roma ho la mia vita, qui sto bene. La mia vita è molto semplice, trascorro gran parte del tempo libero a casa, con la mia famiglia. Mi piace, la mia vita fuori dal campo, è molto semplice. Come affronto la mia carriera? Come la vita: posso andare in alto e ottenere ottimi risultati ma devo sempre rimanere con i piedi per terra e ricordarmi da dove sono partito. Il calcio, così come la vita, non ti regala niente. Devi lottare per raggiungere gli obiettivi".