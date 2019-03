Mantovani: "Samp, garanzia Vialli. Ferrero mostra poca sensibilità"

Enrico Mantovani, imprenditore ed ex presidente della Sampdoria, a RMC Sport parla della trattativa riguardo l'acquisto della società di Massimo Ferrero: "Ieri mi è arrivata una telefonata, mi è stato detto che eravamo arrivati a un punto di svolta. Ma ci vorrà un po' più di tempo secondo tempo. La Sampdoria è una società di valore, altrimenti nessuno verrebbe a regalare dei soldi a Ferrero".

Un giudizio sul lavoro Ferrero come presidente della Sampdoria?

"Non può che essere positivo. Ferrero ha assunto alcuni comportamenti che non sono andati troppo a genio alla tifoseria, soprattutto a quella della Gradinata. Ha fatto una serie di dichiarazioni poco politicamente corrette, si è spinto un po' oltre dimostrando poca sensibilità nei confronti di tante cose. Lui però è così, alla ne riesce sempre a uscire fuori. Sembra che la critica lo lasci indifferente. Nel calcio poi contano i risultati e questi sono dalla sua parte. Quest'anno la squadra sta facendo bene. Ferrero ha ridotto anche i debiti della società, che è una realtà economica importante".

Sulla presenza di Vialli:

"Vialli è una persona che se le cose le fa, le fa per farle bene. Il suo benestare per essere parte del progetto rappresenta una garanzia importante che le cose verranno fatte con criterio. Ho enorme fiducia e stima nei suoi confronti. Non è obbligatoria comunque la sua presenza, se non accetta rimaniamo così e andrà bene lo stesso".

Dopo il crollo del ponte di Genova le due tifoserie si sono unite di più...

"Ci sono state tante conseguenze dopo la tragedia, è stata una situazione difficile. Bene che la città si sia unita nel tentativo di migliorare. Le rivalità sportive rimangono, ma quando c'è stata la necessità di fare qualcosa lo si è fatto insieme: questo è importante".