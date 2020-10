Maran e il ko del Genoa con l'Inter: "Momenti altalenanti sono dovuti ai pochi allenamenti"

GENOA-INTER 0-2 (64' Lukaku, 79' D'Ambrosio)

Il tecnico del Genoa Rolando Maran ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 2-0 contro l'Inter: "Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Nel primo tempo abbiamo subito un po' troppo, la ripresa l'avevamo iniziata meglio ma poi è arrivato il gol di Lukaku. Dispiace perché nella partita abbiamo avuto momenti altalenanti, ma non scordiamoci che abbiamo perso tantissimi allenamenti e quindi abbiamo dato poca continuità al lavoro. Nel secondo tempo ho visto personalità. Abbiamo creato tante situazioni, pur non tirando in porta".

