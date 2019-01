Marcelo scontento, Isco ai margini della rosa Real. La Juve osserva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport analizza nel dettaglio la situazione di Isco e Marcelo, giocatori del Real Madrid seguiti da tempo anche dalla Juventus. Anche ieri sera contro il Leganes il tecnico Solari ha lasciato in panchina Isco nonostante in campo ci fossero le cosìdette deconde linee. Un messaggio forte e chiaro da parte del tecnico argentino che di fatto ha sancito, una volta di più, la rottura col talento ex Malaga. Che proprio per questo, soprattutto se dovesse rimanere lui in panchina anche la prossima stagione, cercherà fortuna altrove.

Diverso il discorso di Marcelo: il brasiliano è un titolare del Real Madrid, ma ancora in questa stagione non si è visto quello che per molti è stato per anni il miglior terzino sinistro del mondo. E per il quotidiano, uno dei motivi del suo essersi intristito, è legato all'addio estivo di Cristiano Ronaldo.