© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell’intervista concessa al Daily Mail, l’ex centrocampista Claudio Marchisio ha raccontato anche un aneddoto relativo a Paul Pogba, suo ex compagno ai tempi della Juventus: “Vi racconto un aneddoto su Paul. Era giovanissimo, era uno dei suoi primi allenamenti con noi. Io e Pirlo ci abbiamo messo solo un quarto d’ora per capire quanto fosse forte. E sapevamo che avrebbe presto rubato il posto a qualcuno in squadra. Per fortuna l’allenatore ha trovato il modo di farci giocare assieme, in un centrocampo bellissimo con anche Vidal!”.