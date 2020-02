© foto di Federico Gaetano

Un rapporto diretto e continuativo, quello che nelle ultime sessioni di mercato sta legando l'Udinese al Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo. Il direttore dell'area tecnica dei friulani Pierpaolo Marino ha così commentato la sinergia fra le due società: "Siamo stati toccati dalle critiche riguardanti i giocatori arrivati dal Watford. Per noi è una virtuosità, abbiamo trattato dei giovani che volevamo portare a Udine ma ci hanno chiesto decine di milioni. E' un mercato drogato da cifre che lo rendono inaccessibile per l'Udinese, le tipiche operazioni che hanno caratterizzato l'Udinese in passato non si possono più fare. Quello che pagavi prima 2-3 milioni, oggi lo paghi 15. Siamo unici in Italia, abbiamo una sinergia col Watford e per noi è un valore aggiunto, soprattutto se arrivano i vari Sema, Zeegelaar, Okaka e Prodl. Avessimo voluto comprare questi giocatori li avremmo pagati decine e decine di milioni. Questi giocatori ce li possiamo permettere grazie ad una sinergia virtuosa, nessuno mi convincerà mai che questa sia una cosa negativa. Io vedo solo vantaggi".