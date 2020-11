Marino: "Ci manca ancora un'identità precisa, ma sono sicuro che la troveremo presto"

Il DT dell'Udinese Pierpaolo Marino inquadra la partita con il Sassuolo, augurandosi che la squadra oltre che a dimostrare di essere forte dovrà però anche mettere più concentrazione: “Più che dimostrare che siamo forti attraverso il gioco ci dovremo mettere la determinazione. Nelle scorse partite però siamo sembrati il bambino che si fa rubare la merenda da sotto il naso, servirà più malizia”.

Come avete preso questo avvio stentato di campionato in società? “Questa è una squadra che come sapete rispetto all’anno scorso, dove siamo arrivati tredicisemi, non molto in basso, si è rinforzata. Dobbiamo però trovare il nostro di equilibrio di squadra. Continuando con la determinazione ce la faremo, siamo alla ricerca di un’identità, siamo ancora all’inizio del campionato, non ci sono sconfitte consecutive, c’è una vittoria sul Parma che fa ben sperare”.

In estate sono arrivati tanti giocatori di qualità: “La squadra è convinta dei propri mezzi, ma la convinzione non deve sfociare nella presunzione, la Serie A è un campionato di alto livello che richiede tanta concentrazione”.