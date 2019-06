Marino: "Lasagna ricorda Muzzi. Può essere plusvalenza incredibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Lasagna come bomber dell'Udinese di Pierpaolo Marino? Dopo un'annata difficile, rivitalizzare il centravanti è un obiettivo prioritario. Ne ha parlato lo stesso Marino in conferenza stampa: "Non voglio invadere il campo che è di Tudor, mi piacerebbe parlarne con lui per capire. Lasagna è un giocatore da cui se non riusciamo a ottenere la doppia cifra ce ne dobbiamo andare tutti a casa. È un giocatore con qualità impressionanti, per me ha lo strappo di Roberto Muzzi. È bravo a livello acrobatico e in area da rigore, però secondo me è un giocatore a cui va data la possibilità di mettere a frutto questa velocità esplosiva. Attaccanti così, per le potenzialità dei nostri investimenti, non se ne trovano così. Uno dei miei compiti sarà quello di galvanizzarlo".

Non ha il killer instinct.

"Beh, ha avuto anche dei problemi. E poi anche i giocatori hanno subito dei vari cambi di guida tecnica. Pensate a quanti problemi avremmo avuto in meno, se ci fosse stato Tudor dall'inizio. Io voglio conoscere Lasagna anche a livello caratteriale. Se non crede in se stesso e nelle sue qualità è un pazzo, è un giocatore da cui l'Udinese può fare una plusvalenza incredibile".