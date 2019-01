© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sarà un incontro decisivo, ma quello di martedì dovrà aprire la strada, possibilmente renderla in discesa, per il rinnovo di Mauro Icardi. È questo obiettivo dell'Inter, scrive La Gazzetta dello Sport: è in programma un tavolo a tre, da un lato Marotta e Ausilio, dall'altro Wanda Nara che, scrive la rosea, si presenterà da sola, forse anche per ribadire che a curare gli interessi del marito c'è lei e non altri. Sul tavolo, la società nerazzurra intende mettere un'offerta da 7 milioni di euro: migliorativa, rispetto a quei 6 milioni più bonus non considerati dalla famiglia Icardi. Non di solo ingaggio, però, è fatta la trattativa: l'Inter ribadirà l'intenzione di eliminare la clausola risolutiva dal contratto di Icardi e anche la richiesta di una minore esposizione della famiglia.