Martinez sta con Mancini: "All'Europeo bisogna convocare almeno 26 calciatori"

vedi letture

La UEFA ha annunciato oggi che le sostituzioni possibili durante le partite di EURO2020 saranno cinque. Una novità per fronteggiare le difficoltà legate alla pandemia, ma che non basta al calcio. Già da fine dicembre, Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato tra i primi a chiedere un altro allargamento, quello della rosa dei calciatori convocabili dagli attuali 23 ad almeno 25 (Mancini parlò nell’occasione di una rosa da 27). Una richiesta che ha trovato d’accordo anche Gareth Southgate, tecnico dell’Inghilterra, e nelle ultime ore ha incassato anche il plauso di Robert Martinez, ct del Belgio che ieri ha steso la Bielorussia nelle qualificazioni a Qatar 2022: “Io e la federcalcio belga siamo completamente d’accordo con l’idea di ampliare il numero di giocatori in squadra. È necessario e rispecchierebbe le novità del calcio, legate alla pandemia e all’aumentato rischio di infortuni. Sarebbe un’ottima soluzione: potrebbero essere 26 o 27 calciatori, uno in più per ruolo. La UEFA la dovrebbe prendere in considerazione”.