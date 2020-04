Mascherine obbligatorie in Lombardia, il Sindaco Sala: "Disorientante, ma rispetto l'ordinanza"

vedi letture

Da un lato l'ordinanza della Regione Lombardia, che ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine. Dall'altro le direttive del Governo, che non le ha rese obbligatorie col capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che proprio ieri ha dichiarato di non usarle: "Basta rispettare le distanze di sicurezza", ha detto.

Di questo, questa mattina, ha parlato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Da oggi per uscire in strada dobbiamo indossare una mascherina o, al limite, un foulard o una sciarpa. Lasciatemi dire che è un po' disorientante ricevere questa disposizione dalla Regione Lombardia e sentire Borrelli, il capo della Protezione Civile persona che stimo, dire 'io non la metterò e terrò le distanze'. Però non è il momento delle polemiche e quindi seguirò l'ordinanza. Le direttive vanno applicate e non discusse perciò non posso che dirvi applichiamo questa ordinanza della Regione Lombardia".