Conferenza stampa di presentazione per Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. Assieme al tecnico, anche il ds Frederic Massara che torna sull'esonero di Giampaolo: "Marco ha messo tutto se stesso fino dall'inizio in questa avventura. Ci siamo interrogati su cosa non abbia funzionato, ma abbiamo ritenuto che ci fossero dei margini per migliorare grazie a Stefano Pioli. È stata una scelta veloce grazie anche alle potenzialità che la squadra ha".