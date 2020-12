Materazzi: "Inter obbligata a vincere lo scudetto fin dall'inizio della stagione"

"Sarà Conte a passare in testa il Natale". Marco Materazzi non ha dubbi su come andranno le prossime partite e spinge l'Inter al vertice della classifica. Poi parlando alla Gazzetta dello Sport del presunto obbligo di vincere il titolo per i nerazzurri dopo l'esclusione dalla Champions, aggiunge: "Per me era un obbligo anche prima". E l'esclusione europea deve diventare una forza: "Con i metodi di Conte, allenarsi per settimane intere senza altri impegni sarà un grande vantaggio".