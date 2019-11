Matic-United ai titoli di coda. L'Inter è pronta all'assalto per gennaio

E davvero giunta ai titoli di coda l'avventura di Nemanja Matic al Manchester United, col serbo finito ai margini del progetto di Solskjaer. Il centrocampista mercoledì ha lasciato l'allenamento dopo appena 24 minuti mentre martedì sera ha preferito una serata in compagnia dell'italiano Cutrone, suo amico, ad una cena di gala organizzata dal club. Musica per le orecchie dell'Inter, rivela Sportmediaset, pronta a fare suo il giocatore in vista di gennaio e aggiungere così un giocatore dalle caratteristiche ben precise al progetto di Conte.