© foto di Alessio Alaimo

James Rodriguez andrà alla Juventus. La rivelazione arriva direttamente dalla bocca di Lothar Matthäus, che in una intervista ad 'AS' ha rivelato di averne parlato col diretto interessato: "Ci siamo ritrovati durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco - ha detto -. Eravamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato di tutto, anche di Colombia e di storia del calcio. Secondo me andrà alla Juventus. E' molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che CR7 lo vuole a Torino. E capisco anche il motivo visto che James potrebbe servire il pallone a Ronaldo in modo sempre brillante. Secondo me insieme possono fare grandi cose".

Trattativa col Napoli - Nelle ultime ore, però, i contatti principali l'entourage di James Rodriguez li ha portati avanti col Napoli: c'è stato anche un colloquio telefonico tra De Laurentiis e Perez per provare a trovare la quadra su una trattativa tutt'altro che scontata.