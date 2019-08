Matuidi e la certezza che con Sarri troverà spazio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Blaise Matuidi sta rifiutando tutte le offerte. L'ultima, quella del Monaco, è stata rispedita al mittente perché magari tra un anno tornerà a giocare in Francia, ma adesso è convinto di poter dire e dare ancora tanto alla maglia bianconera.

A Khedira, Bentancur, Pjanic ed Emre Can, Paratici questa estate ha aggiunto Ramsey e Rabiot. Non pochi rivali in mezzo al campo per Matuidi, che sa però di avere caratteristiche diverse da quelle di tutti i suoi compagni di reparto. Capacità di adattarsi a più ruoli, forza fisica e intelligenza in fase di ripiegamento sono qualità che il mediano di Tolosa possiede, doti che anche il nuovo allenatore ha fatto sapere di apprezzare.

Sarri ieri nella classica di Villar Perosa l'ha schierato dal primo minuto. Non un segnale che dà chissà quale indicazione definitiva in quello che resta pur sempre calcio d'agosto, ma un indizio sul fatto che il tecnico campano conta sul centrocampista francese, nonostante un contratto in scadenza tra un anno e una cessione che - dipendesse solo dalla società - verrebbe definita in tempi rapidi con un'offerta congrua.

Idea che non collima con quella del calciatore, sicuro che per lui in questa Juventus c'è ancora spazio. Nonostante i volti nuovi.