Mazzarri: "Balo campione. Incredibile che nel 2019 si parli di razzismo"

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Brescia, ha parlato anche di Mario Balotelli e del caos che si è scatenato intorno a lui durante la gara contro il Verona: "È un campione, sta bene fisicamente e sarà molto pericoloso, dovremo fare attenzione a lui. Mi meraviglio che nel 2019 si parli ancora di razzismo e violenza: non devono esistere, io vorrei che negli stadi le tifoserie tifassero solo per i propri giocatori e senza fare guerriglie. In Inghilterra viene punita pure la violenza verbale, spero che anche in Italia si arrivi a questo".

