© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È avanti nelle gerarchie perché se lo è meritato". Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, 'coccola' Gleison Bremer: "Ammetto di essermi commosso quando ha segnato: il mio collaboratore Nitti lo ha aiutato moltissimo anche dal punto di vista tecnico. È un grande con la testa, è umile, gli ho sempre spiegato perché non giocava e lui è migliorato. Sembra un altro giocatore, è una soddisfazione enorme per me. Se non c'è ricezione da parte dell'alunno, è difficile migliorare: lui è stato molto disponibile".