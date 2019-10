Mazzarri: "Parlo 2 volte al giorno con Cairo, basta strumentalizzare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari del rapporto con il presidente Cairo: "Parlo due volte al giorno con lui. Devi relazionarti con chi ti paga. 'Faccia la cosa migliore', mi dice sempre. Dopo Udine ero il primo incavolato nero, a volte vengo frainteso. Non bisogna strumentalizzare. Un punto a Udine non lo avrei buttato via, perché poi a fine campionato fa classifica. I giocatori vanno tutelati, non viziati. Ma sono loro che ci porteranno fuori da questo momento. Io parlo sempre in prima persona con il presidente: guarda caso, l'unica volta in cui non è andata bene era dove non c'era un presidente...".