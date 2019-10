Mbappé costa 380 milioni. Tuttosport: "Per la Juve investimento sicuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quanto costa Kylian Mbappè? E' la domanda che si pone il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, che analizza il costo dell'attaccante Paris Saint-Germain in chiave Juventus.

Pagati 180 milioni di euro, l'attaccante classe '98 ha adesso una valutazione almeno pari. A questo, bisogna aggiungere uno stipendio da almeno 20 milioni di euro netti a stagione, che al lordo è circa il doppio. Il totale è 380 milioni di euro, che ammortati per cinque anni vorrebbe dire un costo a bilancio di circa 76 milioni di euro, poco meno di quanto costa attualmente Cristiano Ronaldo.

Ma a differenza di CR7 - si legge - Mbappè è un giovane che può diventare una bandiera della Juventus o dopo 4-5 stagioni assicurare addirittura una plusvalenza. Ha tutto per diventare il numero uno al mondo e anche dal punto di vista mediatico è il profilo perfetto per Andrea Agnelli, che con nell'ultima Assemblea degli Azionisti, a cui ha fatto seguito l'aumento di Capitale da 300 milioni di euro, ha ulteriormente rilanciato le ambizioni del club.

Mbappè può essere per la Juventus l'erede di Cristiano Ronaldo. L'investimento è allettante, ma la difficoltà maggiore - si legge - riguarda la trattativa col Paris Saint-Germain, che anche nel recente passato hanno dimostrato di non voler vendere i loro campioni.