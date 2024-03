McKennie re degli assist. I suoi numeri fanno alzare le richieste alla Juventus per il rinnovo

Weston McKennie continua a far parlare di sé. Il texano durante questa sosta per le Nazionali ha infatti vinto, con Team USA, la Concacaf Nations League giocando da protagonista anche contro il Messico, con l'assist per Adams. Di fatto si tratta dell'undicesimo passaggio che porta al gol in questa stagione, numero mai raggiunto prima in carriera.

Con la Juventus questa peculiarità era emersa forte nel corso del campionato, con 7 assist per i compagni ai quali aggiungerne due in Coppa Italia. Un numero che, sommato al suo status di titolare assoluto per Massimiliano Allegri, hanno portato il suo entourage ad alzare le pretese per quel che riguarda il rinnovo del contratto.

McKennie attualmente è legato alla Juventus fino al 2025 e per il momento non ci sono ancora stati passi avanti decisivi in merito al prolungamento, nonostante i contatti ricorrenti fra Giuntoli, Manna ed il suo entourage. L'agente vorrebbe alzare lo stipendio del suo assistito, che attualmente guadagna 2,5 milioni di euro all'anno. La Juventus, anche nell'ottica della riduzione dei costi, è disposta a parlarne ma non a cifre spropositate. Per questo, nonostante la volontà di rinnovare, nessuna strada è da escludere: nel caso in cui da qui a fine stagione non dovesse arrivare la firma, insomma, i dirigenti potrebbero valutare attentamente anche la cessione, con la Premier League sempre più interessata.